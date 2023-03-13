Hakkında 66 yıl kesinleşmiş hapis bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, farklı zamanlarda birçok ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında toplam 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli H.Ş.’nin (32) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli kıs kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.