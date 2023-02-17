Hakkında 'adam öldürme' suçundan hapis bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 'adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
- 17.02.2023 21:05
- Güncelleme: 17.02.2023 21:05
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.
Hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında 'adam öldürme' suçundan 23 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. A.'nın yakalanması için düğmeye basıldı. Sahabiye Mahallesinde belirlenen adrese baskın yapan polis, hükümlüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli cezaevine teslim edilecek.
1ha
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