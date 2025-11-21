Hakkında tehdit suçuyla dava açılan sanık: Asıl ben tehdit edildim

S.H.(43) hakkında M.E.’ye karşı tehdit suçuyla açılan dava yağmaya teşebbüs’e çevrildi. Ağır ceza mahkemesine gönderilen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık S.H. ile müşteki M.E. katıldı. Mahkemede konuşan S.H., “Bu şahıslar çalıntı, chenge araç satıyorlar. Bu nedenle suç duyurumda bulundum. Tam 50 adet şasi numarası değiştirilmiş araba tespit edildi. Bu nedenle savcılıkta dosya vardır. Bu şahıslar beni tehdit ettiler ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan şikayetçi olunmuştu. Bunlar beni tehdit ettiler. Bu olaydan daha öncesinde ben şimdiki müştekilerden şikayetçi bulundum. CİMER’e KOM ve 112’ye şikayette bulundum. Mahkemenizde görülen bir davada H.A. ceza aldı. M.E. polise rüşvet verdi. Değeri 500 Bin TL olan arabayı 250’ye verdiler. İhaleye katılmamanı engellemek için benden şikayetçi oldu. İhale salonunda olmayan şahısları tanık olarak gösterip benim aleyhime konuşturdular. H.A. benden şikayetçi oldu. Bu mahkemede davanız görüldü. Beraat ettim. Karar istinaftan da beraatle döndü. M.E. beni tehdit ediyordu. Bu dosyada yer almıyor. Müştekinin lehine olan kanıtlar dosya var. Benim lehime olan deliller yok. Ben bağ evine oturuyorum. M.E.’nin gönderdiği adamlar evimin çevresine alkol şişesi ve uyuşturucu madde kalıntıları atıyordu. Neden yaptırdığını sordum. ‘O da benden özür dilemiyorsun ki? Dedi. Polise verdiği rüşvet görüntüleri çıkarttırdı. O günde ihale salonunda ‘mahkeme başkanı bu olayı soruyor polise kim rüşvet verdi, onu soruyor’ dedim. ‘Sen benim kapattığı olayı niye açıyorsun’ dedi. Tartışma ondan oldu. Araç ihalesinde usulsüzlükler vardı. Ben KOM’a şikayet ettim cevap alamayınca savcılığa başvurdum” dedi. Müşteki M.E. ise, “Sanık sadece senaryo yazıyor. Kendisi başkalarının adına ihaleye girip ihale alan vergiye tabi olmayan birisi. Ben 35 yıldır hasarlı araç ve yedek parça işi ile uğraşıyorum. Ben resmi olarak Milli Emlak’ın verdiği araçları bertaraf ediyordum. 2019’de bu arkadaş başka başka kişilerle gelmeye başladı. ‘Ekmek yedirmiyorsunuz’ diye tehdit etti. ‘Kimsenin ekmeği ile oynamıyoruz’ dedim. 2022 Yılı Ocak ayında SGK’nın ihalesinden sonra tehditler etti. Kaale almadık. İşimize devam ettik. Kasım ayındaki ihalede kamera kayıtları da mevcut yine sözlü tacizde bulundu. Teminatımı yatırdım. Bu arkadaş geldi yanıma oturdu. Salonun boş olmasına rağmen yanıma oturdu yine tehdit etti. ‘Ekmeğimle niye oynuyorsun. Evimize ekmek götüremiyoruz’ dedi. Tehdit etti, sonra kalktı başka yere oturdu. Şikayetçiyim. Ben 35 senedir ben işimi yapıyorum. Beni telefonla arayarak da tehditlerde bulundu” dedi. Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.