  • Hakkında telefon dolandırıcılığından dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de banka adına aradığı şahsı dolandırmakla suçlanan B.G.'nin yargılanmasına başlandı. Müşteki duruşmaya katılırken, sanık B.G. duruşmaya gelmedi.

Olay 8 Kasım 2024 yılında meydana geldi. İddiaya göre bankadan telefon bekleyen şahıs tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandı. Müştekiyi arayan şahıs kendisini banka çalışanı olarak gösterdi. Banka çalışanı olduğunu iddia ettiği şahsın “kampanyadan yararlanacaksınız, 750 TL kaybınız var” diyerek yaptığı yönlendirmeler sonucu işaret ettiği hesaba para gönderen vatandaş bir süre sonra gönderdiği para geri gelmeyince dolandırıldığını anladı. Mağdurun şikayeti üzerine, parayı gönderdiği hesabın sahibi B.G. isimli şahıs hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.  Mahkeme heyeti müştekiyi dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

