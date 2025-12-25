Haklarında dolandırıcılık suçundan dava açılan sanıklar birbirlerini suçladı

İnternetten satışa konulan elektrikli motosiklet ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla H.Ç., İ.K., M.K. ve M.N.D. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçuyla dava açıldı. Sanıklar duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede sanıklardan H.Ç, “Ben sanıklardan sadece İ.K.’yı tanırım. Ankara’da yaşıyordu yanıuna gittim. Bana hesap kartımı kullanacağını bana da aylık 3-5 Bin TL para vereceğini bunun da yasal olduğunu söyledi. Sadece bir kere para verdi. Başka da vermedi. Suçsuzum. İ.K. iftira attığımı söylüyor. İlk ifadede tehdit ettiği için isim vermemiştim” dedi. İ.K. ise, “Sanıklardan H.Ç. benim hakkımda ifade vermiş. Ben bunlardan takipsizlik aldım. Memleketten geldi, misafir ettim. Yüz Bin TL paramı çaldılar. M.N.D.’yi ortak bir arkadaş aracılığı ile tanıdım. O da bana bir banka hesabının bilgilerini verdiğini söylüyor ama o hesabın olaylarda kullanıldığı görülmüyor” dedi. Sanıklardan M.K., Ben G.A. isimli tanıdığım tanıdığıma banka kartlarımı verdim. H.K. de verdi. İkimiz de mağduruz” dedi. Tanıklardan N.M.D. de, “Sanıklardan İ.K.’yi tanıyorum. A.A. ilr gittik. İ.K., benim adıma hesap çıkarmış. Ben onun yanında 1 gün aldım. Adıma kredi bile çekmiş” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.