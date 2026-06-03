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  • Haklarında dolandırıcılıktan dava açılan şahıslar suçlamayı reddetti

Haklarında dolandırıcılıktan dava açılan şahıslar suçlamayı reddetti

Kayseri'de D.T. isimli şahsı dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava sanıklardan ikisi mahkemede suçlamayı reddetti.

Haklarında dolandırıcılıktan dava açılan şahıslar suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre D.T. isimli şahıs dolandırıldığı gerekçesiyle F.T., F.K., E.S. ve E.A. isimli şahıslardan şikayetçi oldu. 

Dört kişi hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuksuz sanık F.K., ve sanık avukatlarından bazıları katılırken diğer sanıklardan F.T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanıklardan E.S. ve E.A. ile müşteki duruşmaya katılmadı.

Mahkemede konuşan sanık F.K., “Benim bu konuyla alakam yok. Bir cahillik yaptım. Çocukluk arkadaşım A.S. ile ağabeyi O.S. banka bilgilerimi istediler verdim. Onlar istediği için bir tane daha banka hesabı açtım. Ne için kullanacağını söylemedi. Karşılığında bir şey de istemedim. Müştekinin zararını gidermek isterim” diye belirtti. 

Diğer sanıklardan F.K. ise, “Diğer sanıkları tanımam. Ben bir bahis sitesinden 7-8 Bin TL para kazandım. Sistem benim hesabımı kabul etmediği için kuzenimin hesabına yönlendirdim, oradan da kendi hesabıma attım. Sonrasında askere gittim. Avukatlar arayınca bu kadar ciddi bir suçtan haberim oldu. Ben polis olmak istiyordum. Bu suçlamalar nedeniyle ona da başvuramadım” dedi. 

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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