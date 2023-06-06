Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

 Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan toplam 33 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 23'ü işlemlerinin ardından serbest kalırken, 10'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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  • 06.06.2023 19:04
  • Güncelleme: 06.06.2023 19:04
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Fatih, Hacılar Aşağı, Bahçelievler, Yıldırım Beyazıt, Zümrüt, Sümer, Mevlana, Sümer, Yenişehir, Yazıbağları, Osmanlı, Yavuzlar, Kayabaşı mahallerinde ve farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, hakkında ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç., hakkında ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan  B. Y., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan  G. P, ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık‘ suçundan toplam 3 yıl 4 ay  kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. B., ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan toplam 3 yıl 4 ay  kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. T, ‘kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. Y, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan  M.C., ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. A, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan  B.T., ‘kasten yaralama’ suçundan toplam  1 yıl  kesinleşmiş hapis cezası bulunan  M. A. isimli şahısla birlikte toplam 33 şahıs yakalandı. 

Gözaltına alınan 33 kişiden 23’ü işlemlerinin ardından serbest kalırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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