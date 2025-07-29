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Haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açılan 3 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan ve dosyaları istinaftan dönen 3 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açılan 3 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

2023 yılında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuyla yargılanan E.Z., T.B. ve A.Ö. hakkında karar çıktı. Dosya istinaftan döndü. Bugün yapılan yeniden yargılamaya tutuklu sanıklar E.Z. , T.B. ve tutuksuz sanık A.Ö. ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan E.Z., “Ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. Savunmamı avukatım yapacaktır. Ben kullandım ama satıcısı değilim” dedi. Diğer tutuklu sanık T.B. ise, “Ben uyuşturucu madde vermedim. Operasyonlar diğer sanık E.Z. üzerinden gidiyor. Benim tek suçum Ş.Z.’nin evine gitmekti. Yemin ederim ben sadece içiyorum. Ben beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” diye belirtti. Tutuksuz sanık A.Ö. ise, “Benim tek suçum içmek. M.Ç. ile birlikte uyuşturucu madde kullanmışlığım var. Kendisine uyuşturucu madde temin etmem. Biz onunla ortak para koyar madde alırdık. Ben kimseye yardım etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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