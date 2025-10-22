Haklarında 'yağma' suçuyla dava açılan 2 kadın suçlamayı reddetti

Talas’ta meydana gelen olayda bir araya geldikleri R.M. ve M.Ç.'nin kendilerini yağmaladığı gerekçesiyle E.M. ve Y.B. şikayetçi oldu. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık R.M. ile sanık avukatları katıldı. Müştekiler ve tutuksuz sanık M.Ç. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistem (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık R.M. suçlamayı reddetti. Müştekiler tutuklu sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.