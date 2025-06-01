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  • Haksız Ücrete Dur Denildi: Özel Hastanelerden Fazla Alınan Ücretler İade Edilecek!

Haksız Ücrete Dur Denildi: Özel Hastanelerden Fazla Alınan Ücretler İade Edilecek!

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadın, hastane çıkışında kendisinden alınan ücretin fazla olduğunu fark etti. 24 bin TL ödeyen vatandaş, hakkını aramak için Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Haksız Ücrete Dur Denildi: Özel Hastanelerden Fazla Alınan Ücretler İade Edilecek!

Bilirkişi incelemesi sonucunda, yasalar çerçevesinde alınması gereken miktarın 9 bin TL olduğu tespit edildi. Hakem heyeti, fazladan tahsil edilen 15 bin TL’nin iadesine karar verdi. Üstelik bilirkişi ücretleri ve tebligat masrafları da hastane tarafından karşılanacak.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal teşkil ettiğini vurgularken, vatandaşları haklarını koruma noktasında bilinçli hareket etmeye çağırdı. “Özel hastaneler, belirlenen fark ücretinin ötesinde ödeme talep edemeyeceklerini bilmeli. Hakem heyetlerinin aldığı bu karar, hastaların haklarını koruma yolunda önemli bir adım. Eğer bir vatandaş, ödediği tutarın yasalar çerçevesinde fazla olduğunu düşünüyorsa belgelerini saklayarak hakem heyetine başvurabilir ve hakkını geri alabilir,” diye konuştu.

Bu karar, tüketici hakları konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özel hastanelerin uygulamalarına yönelik farkındalığın artmasıyla, vatandaşların haklarını daha bilinçli bir şekilde savunmaları bekleniyor.

 

Haber Merkezi

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