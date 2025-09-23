  • Haberler
Hal alanı genişletiliyor, yeni sosyal donatılar geliyor

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesi'nde bulunan 157 bin 204,27 metrekarelik arazinin tahsis amacının değiştirildiğini, hal alanının genişletileceğini ve yeni sosyal donatıların kazandırılacağını açıkladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesi’nde bulunan 157 bin metrekarelik arazinin tahsis amacının değiştirilerek hal alanının genişletileceğini ve yeni sosyal donatıların kazandırılacağını açıkladı. Başkan Okandan: “Kocasinan İlçemiz Tanpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6926 ada 10 parsel numaralı, 157.204,27 metrekare büyüklüğündeki arazinin tahsis amacı, Belediye Encümeni’nin 08.03.2018 tarih ve 2018/53 sayılı kararı doğrultusunda değiştirilmiş, mevcut hal alanının genişletilmesi ve yeni sosyal donatılar kazandırılması karara bağlanmıştır. Bu adımla birlikte hem hal esnafımızın uzun süredir beklediği ihtiyaçlar karşılanacak, hem de şehrimize modern sosyal imkanlar kazandırılacaktır. Şehrimize ve değerli hal esnafımıza hayırlı olsun. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

