Hal Esnafının Taleplerine Anında Çözüm

Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini herkes için gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Hal esnafı tarafından iletilen taleplerin çözümü noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Başkan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi ziyaretinde, çatısındaki sızıntı sorununun giderilmesi için anında talimat vererek soruna çözüm buldu.

Hal Esnafının Taleplerine Anında Çözüm

Kayseri Hal Kompleksi'nde Anında Çözüm

Kayseri Hal Kompleksi’nde esnafla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sohbet ederek hayırlı işler dileğinde bulundu ve talep ile önerileri dinledi. Hal esnafından gelen talep üzerine, belediye personeline talimat vererek çatıdaki sızıntı sorununu hızlıca çözmek için harekete geçti.

 Bin 200 Metrekare Çatı, Sızıntıya Karşı Yalıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1200 metrekarelik alandaki çatı sızıntı sorununu gidermek için anında müdahale etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görevlisi Musa Öner, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda hal esnafının sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözdüklerini belirtti. Öner, “Hal esnafımızın çatısındaki 1200 metrekarelik akıntıyı membran uygulaması ile gidermiş bulunmaktayız” dedi.

Hal esnafı, Başkan Büyükkılıç ve ekibine gösterdikleri ilgi ve sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

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