Hâl İşletmeleri Başkanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonucu Hal İşletmeleri Başkanlığı’na seçilen Sinan Taşpınar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette, hal esnafının talep ve önerileri ile geleceğe dair ortak projeler görüşüldü.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bu yeni dönem, birliğinize, beraberliğinize ve dayanışmanıza vesile olsun. Hakikaten şehrimizin yüz akı olan bir esnaf grubudur. Gece yarısı çıkıp, rızkının peşinde koşuyorsunuz” dedi.

Esnafların daha çok dayanışmayı pekiştirdikleri zaman işlerin daha çok bereketli olacağına dikkat çeken Büyükkılıç, Ahi Evran ahlakı ile ahlaklanmış tüm esnaflara selamlarını iletti.

“Esnaf Dostu Bir Belediye Başkanı”

Ziyaret sonunda Hal İşletmeleri Başkanı Sinan Taşpınar, Başkan Büyükkılıç’a esnaf adına teşekkür ederek, yeni dönemde belediye ile iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Taşpınar, “Esnaf dostu bir belediye başkanı olduğunuz ve hal esnafının halinden anladığınız için şükranlarımızı sunuyorum. Yeni yönetim olarak amacımız Kayseri’ye daha taze daha kaliteli ürünleri en hızlı bir şekilde getirip, vatandaşlarımıza sunmaktır. Belediyemizin de desteğiyle daha iyi çalışacağımızdan eminim” diye konuştu.

Büyükkılıç’a teşekkür eden Taşpınar, “Çok şükür bir sıkıntımız yok, Allah razı olsun, ne zaman sıkışsak size ulaşıyoruz, hemen talimatlarınızı veriyorsunuz. Emeğiniz büyük, hal genişletme ile alakalı ayrıca hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Taşpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hal esnafı adına çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da hazır bulundu.