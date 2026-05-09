Halep'te Türkiye ve Türk Bayrağı Sevgisi

Yıllar süren savaşın izlerini hâlâ taşıyan kadim şehir Halep, geçtiğimiz günlerde unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. Kayseri'den giden dört kişilik sivil heyet — bir hukukçu, bir iş insanı, bir siyasetçi ve bir devlet memuru — Halepli ailelerin misafirperverliğiyle karşılandı.

Evlerin duvarlarına asılan Türk bayrağı, bu ziyaretin en güçlü sembolü oldu. Kırmızı-beyazın dalgalanışı, yalnızca bir misafirlik değil; Türkiye’ye duyulan minnetin ve iki halk arasındaki gönül bağının göstergesiydi.

 Fotoğrafın Gücü

Bir karede, yaşlısından gencine onlarca Halepli, Türk bayrağı önünde yan yana duruyor. Kimileri zafer işareti yaparken kimileri sevinçle gülümsüyor. Sağ köşedeki nargile ise bu buluşmanın resmi değil, samimi bir ziyaret olduğunu hatırlatıyor.

Minnet ve Vefa

Savaş boyunca Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, bu ziyareti yalnızca bir nezaket değil, aynı zamanda bir vefa göstergesi olarak değerlendirdi. Ev sahibi aileler, bayrağı indirmeyerek bu onuru yaşatmayı seçti.

 Sivil Diplomasi

Uzmanlar, bu tür sivil diplomasi girişimlerinin uzun vadede iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin temelini oluşturabileceğini vurguluyor. Halep için Türkiye’den uzanan dostluk eli, umut dolu bir geleceğin habercisi olarak görülüyor.

 

 

