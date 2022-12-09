Halı saha sözü alan mahalle sakinlerinden teşekkür

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi'nin mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla kucaklaştı. Develi Yeniköy Mahallesi ziyaretinde vatandaşlara sohbet eden Başkan Büyükkılıç, mahalle okuluna halı saha yapacaklarını belirtirken, mahalleli daha önce yapılan asfalt yol için ve halı saha sözü için Büyükkılıç'a alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

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  • 09.12.2022 12:50
  • Güncelleme: 09.12.2022 13:27
Halı saha sözü alan mahalle sakinlerinden teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi’nin mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla kucaklaştı. Develi Yeniköy Mahallesi ziyaretinde vatandaşlara sohbet eden Başkan Büyükkılıç, mahalle okuluna halı saha yapacaklarını belirtirken, mahalleli daha önce yapılan asfalt yol için ve halı saha sözü için Büyükkılıç’a alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

Develi ilçesi kırsal mahallelerini Vali Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Yeniköy Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Büyükkılıç ve Çiçek, mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti. Burada mahallelilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür ederek, “Daha önce bu bölgeden geçtiğimizde buraya gelemedik diye kendileri üzülmüşlerdi, şimdi birlikteyiz. Dualarınızı bekliyoruz, sizlere layık olma yolunda valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamımızla el ele vermek suretiyle koşuşturmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var” dedi. Halı saha talebinin de yerine getirileceğini belirten Büyükkılıç, “Çocuklarımızın eğitimli, donanımlı, sağlıklı, sportif olarak yetişmesi bizim için önemlidir. Onları tabi ki özgüven içerisinde geleceğe hazırlayacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” diye konuştu. Vali Çiçek ise mahallelilerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Büyükşehir’in yaptırdığı yolu gördük, adeta bir otoban yapmış buraya. Yolu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi yaptırdığı için ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir yol olmuş. Allah razı olsun. Az önce de okulun orada muhtarın halı saha istediğini kendisi hatırlattı ve o sözü de verdi” şeklinde konuştu.

Mahalleliler de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve konforlu bir şekilde hizmet veren yol ve Başkan Büyükkılıç’ın halı saha sözü için alkışlar eşliğinde Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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İHA

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