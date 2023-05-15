Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Kayseri'de 10 yıl amatör ligde futbol oynadıktan sonra öğretmen olan Eren Avşar (27) halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

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  • 15.05.2023 19:19
  • Güncelleme: 15.05.2023 19:19
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Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Kayseri’de doğan ve Kayseri’nin amatör futbol kulüplerinden Demirspor’da 10 yıl futbol oynayan Eren Avşar daha sonra öğretmen oldu. Batman’ın Sason İlçesi Boğazkapı Köyü’nde bulunan İlk-Ortaokul’un Müdürü olarak görev yapan Eren 5 gün önce arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.  5 gün boyunca yoğun bakımda kalan Eren Avşar bugün yaşam mücadelesini kaybetti. 

EREN AVŞAR’IN KUZENİ MEDET AVŞAR DA GENÇ YAŞINDA KANSERE YENİLMİŞTİ

Eren Avşar, aynı zamanda 2019 yılında kanserden hayatını kaybeden Medet Avşar'ın da amcasının oğluydu. Medet Avşar (22) 4 sene önce kanserden vefat etmişti. İki amcaoğlu aynı takımda forma giymişlerdi.

1ha

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