Halı yıkama fiyatına 14 lira zam yapıldı

Makine halısının metrekare Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellen tekstil ürünleri ve halı yıkma fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare başına yıkama fiyatı 35 liradan 49 liraya, makine yün halısı metrekare başına yıkama fiyatı ise 40 liradan 56 liraya zamlandı. Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;

Makine halısı (m²) 49 lira,

Makine yün halısı (m²) 56 lira,

İpek akrilik halı (m²) 70 lira,

Halıfleks (m²) 56 lira,

Deri halı (m²) 70 lira,

El dokuma kilim (m²) 70 lira,

Isparta halısı (m²) 70 lira,

Yahyalı halısı (m²) 70 lira,

Bünyan halısı (m²) 105 lira,

Tek kişilik yün yorgan (m²) 280 lira,

Çift kişilik yün yorgan (m²) 350 lira,

Battaniye tek kişilik (m²) 210 lira,

Battaniye çift kişilik (m²) 280 lira,

Stor perde (m²) 105 lira,

Zebra perde (m²) 115 lira,

Kanepe (m²) 350 lira,

Standart koltuk takımı (m²) bin 50 lira.