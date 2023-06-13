Halı yıkama fiyatları güncellendi
Kayseri'de tekstil ürünleri halı, kilim, halifleks, koltuk, perde, yorgan ve battaniye metrekare yıkama fiyatları güncellendi.
- 13.06.2023 18:04
- Güncelleme: 13.06.2023 18:04
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Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellenen tekstil ürünleri ve halı yıkama fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makina halısı metrekare yıkama fiyatı 29 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 31 lira oldu.
HALI YIKAMA FİYATLARI
Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;
Makina Halısı (m²) 29 lira
Makine Yün halısı (m²) 31 lira
İpek Akrilik halı (m²) 34 lira
Halifleks (m²) 29 lira
Deri halı (m²) 35 lira
El dokuma kilim (m²) 35 lira
Isparta halısı (m²) 35 lira
Yahyalı ve Bünyan halısı (m²) 35 lira
Tek kişilik yün yorgan (kg) 150 lira
Çift kişilik yün yorgan (kg) 200 lira
Battaniye tek kişilik (kg) 100 lira
Battaniye çift kişilik (kg) 120 lira
Stor perde (m²) 50 lira
Zebra perde (m²) 60 lira
Kanepe (m²) 200 lira
Standart koltuk takımı (m²) 450 lira.