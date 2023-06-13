Halı yıkama fiyatları güncellendi

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellenen tekstil ürünleri ve halı yıkama fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makina halısı metrekare yıkama fiyatı 29 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 31 lira oldu.

HALI YIKAMA FİYATLARI

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;

Makina Halısı (m²) 29 lira

Makine Yün halısı (m²) 31 lira

İpek Akrilik halı (m²) 34 lira

Halifleks (m²) 29 lira

Deri halı (m²) 35 lira

El dokuma kilim (m²) 35 lira

Isparta halısı (m²) 35 lira

Yahyalı ve Bünyan halısı (m²) 35 lira

Tek kişilik yün yorgan (kg) 150 lira

Çift kişilik yün yorgan (kg) 200 lira

Battaniye tek kişilik (kg) 100 lira

Battaniye çift kişilik (kg) 120 lira

Stor perde (m²) 50 lira

Zebra perde (m²) 60 lira

Kanepe (m²) 200 lira

Standart koltuk takımı (m²) 450 lira.