Halı yıkama fiyatları güncellendi

 Kayseri'de tekstil ürünleri halı, kilim, halifleks, koltuk, perde, yorgan ve battaniye metrekare yıkama fiyatları güncellendi. 

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  • 13.06.2023 18:04
  • Güncelleme: 13.06.2023 18:04
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Halı yıkama fiyatları güncellendi

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellenen tekstil ürünleri ve halı yıkama fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makina halısı metrekare yıkama fiyatı 29 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 31 lira oldu. 

HALI YIKAMA FİYATLARI
Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;
Makina Halısı (m²) 29 lira 
Makine Yün halısı (m²) 31 lira 
İpek Akrilik halı (m²) 34 lira 
Halifleks (m²) 29 lira 
Deri halı (m²) 35 lira 
El dokuma kilim (m²) 35 lira 
Isparta halısı (m²) 35 lira
Yahyalı ve Bünyan halısı (m²) 35 lira 
Tek kişilik yün yorgan (kg) 150 lira 
Çift kişilik yün yorgan (kg) 200 lira 
Battaniye tek kişilik (kg) 100 lira 
Battaniye çift kişilik (kg) 120 lira 
Stor perde (m²) 50 lira 
Zebra perde (m²) 60 lira 
Kanepe (m²) 200 lira 
Standart koltuk takımı (m²) 450 lira.

1ha

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