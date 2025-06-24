Halıcılar Odası Başkanı uyardı Korsan halı yıkamaya dikkat

Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, son zamanlarda artan korsan halı yıkama yapan kişilere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Başkan Efilti, halıları yıkamaya teslim ederken esnaf kartı olanları tercih etmeleri gerektiğini belirterek; “Bildiğiniz gibi halı yıkamacılar ve halı sektörleri, makine halısı, el dokuması yapan arkadaşlar bizim üyemiz. Özellikle son günlerde, vatandaştan gelen problemler karşısında böyle bir açıklama yapma zorunlu hissettik. Kayıt dışı yıkamacı arkadaşlar var. Onlar maalesef böyle merdiven altı Maliye kaydı olmayan, oda kaydı olmayan ve kayıt dışı yıkamacılara itibar etmeyin. Halıcılar Odasının üyelerine, ruhsatlı kişilere yani bilgili kişiler halınızı yıkatın. Çünkü kaliteli yıkanmadığı için suya bandırıp getiriyorlar. Yerleri belli değil, yurtları belli değil o yüzden sizlerden özellikle rica ediyorum; halılarınızı, kayıt altındaki uzman kişilere yıkamaya verin. Bir de şöyle bir sorun var; internette bu tür kişiler gereksiz reklam veriyor. Maliye kaydı olmadığı halde, yeri belli olmadığı halde, fason yıkama yapıyorlar. Yollar özellikle yıkamaya gelen arkadaşlar, halınızı teslim alırken, esnaf kartına bakın. Ona göre halınızı güvenli yerlere teslim edin” diye konuştu.