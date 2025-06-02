Halil Konakçı, Yahyalı'da 'İslam'da Aile ve Gençlik' konulu konferans verdi

Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, TÜGVA Kayseri Başkan Yardımcısı Furkan Cihan, TÜGVA Yahyalı İlçe Başkanı Yunus Sakızlı, kurum amirleri, İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ayasofya-i Kebir Camii Şerif İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Halil Konakçı’nın sohbetiyle devam etti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, İslam ahlakı, aile yapısı, toplumsal değerler ve gençliğin karşılaştığı sorunlar gibi konular ele alındı.

Konuşmasında gençliğe ve ailenin önemine dikkat çeken Halil Konakçı, “Gençliğimizi milli ve manevi değerlerle donatmalıyız. Aileden başlayarak toplumun her bireyi bu sorumluluğu taşımalı” ifadelerini kullandı. Katılımcılara hayatın içinden örneklerle hitap eden Konakçı, zaman zaman duygusal anlar yaşattı, zaman zaman ise tebessüm ettirdi.

Program sonunda kısa bir konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Bugün burada değerli hocamız Halil Konakçı ve değerli Bünyamin Topçuoğlu hocamızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Vatandaşlarımızla buluşmasından ve verdiği mesajlardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür manevi etkinliklerle toplumumuzun değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz,” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve dualarla sona erdi. Yahyalı Belediyesi ve TÜGVA’nın iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı program, ilçede manevi birlikteliği pekiştiren bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.