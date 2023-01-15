Halim Yorulmaz Hakk'a yürüdü

Aslen Develi'li olan Kayseri'de uzun yıllar tekstil ve konfeksiyon işiyle uğraşan Halim Yorulmaz 71 yaşındaydı.

Kayseri'nin seçkin kooperatiflerinden 196 üyeli Gülkent Kooperatifinin başkanlığını yapan Yorulmaz, aynı zamanda resim ve ahşap sanatına yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Geçtiğimiz aylarda Hulusi Akar Camiine uzun bir emek sonucu özel olarak yapmış olduğu, ahşap sedefden büyük ebat saatin, Cami yönetimi tarafından iade edilmesi kendisini oldukça üzmüştü.

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.