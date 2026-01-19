Halit Erkiletlioğlu'ndan kadim İsimlerin değiştirilmesine tepki: 'Kent Hafızasına Saygı Gösterilmeli'

“Bir şehri şehir yapan hafızasıdır”

19 Ocak 2026 tarihli açıklamasında Erkiletlioğlu, bir şehrin kimliğini yalnızca binalar ve yolların değil, tarihsel hafızanın ve manevi önderlerin oluşturduğunu vurguladı. Kayseri’nin kadim bir şehir olarak tarih boyunca bağrından çıkardığı değerlerle anıldığını belirten Erkiletlioğlu, yapılan isim değişikliklerini “kent hafızasında derin izler bırakan sembollerin geri plana itilmesi” olarak değerlendirdi.

Seyyid Burhaneddin ve Mimar Sinan vurgusu

Erkiletlioğlu, şehrin manevi ikliminin mimarlarından Seyyid Burhaneddin Hazretleri ile dünya mimarlık tarihine damga vurmuş Mimar Sinan gibi isimlerin yalnızca birer tabela değil, Kayseri’nin kimliği olduğunu söyledi. Bu şahsiyetlerin adlarının bulvarlardan kaldırılmasının, niyetten bağımsız olarak kültürel sürekliliğe zarar verdiğini ifade etti.

Tarihten örnek: Kayseri ve Erciyes

Açıklamada, şehrin adı olan “Kayseri”nin Roma döneminden, Erciyes Dağı’nın ise Kapadokya Krallığı mirasından bugüne ulaştığı hatırlatıldı. Danişmendliler, Selçuklular ve Osmanlıların fethettikleri coğrafyanın hafızasına saygı gösterdiğini belirten Erkiletlioğlu, “Ecdadımız binlerce yıllık isimleri muhafaza edecek tarih bilincine sahipken, bugün kendi önderlerimizin isimlerini tabelalardan silmemiz büyük bir çelişkidir” dedi.

“Toplumun mutabakatı gözetilmeli”

Dernek Başkanı, şehrin ana arterlerine isim verilirken kamu vicdanında tam bir mutabakat sağlanması gerektiğini vurguladı. Çağdaş isimlerin onurlandırılmasının mümkün olduğunu ancak bunun mevcut tarihsel değerleri koruyarak yapılması gerektiğini söyledi.

“Kent hafızasına sahip çıkmak ortak görevimiz”

Erkiletlioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kayseri’nin tarihine, kültürüne ve manevi şahsiyetlerine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Yetkililerimizi, kent hafızası konusunda ecdadımızın gösterdiği hassasiyeti örnek almaya davet ediyoruz.”