Halit Özkaya Kütüphanesi bir haftada 7 bin kişiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen ve Kayseri'nin 10'uncu kütüphanesi olma özelliği taşıyan Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi bir haftada 7 bin kişiyi ağırladı.

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  • 14.04.2023 11:20
  • Güncelleme: 14.04.2023 11:24
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Halit Özkaya Kütüphanesi bir haftada 7 bin kişiyi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen ve Kayseri’nin 10’uncu kütüphanesi olma özelliği taşıyan Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi bir haftada 7 bin kişiyi ağırladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç, yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki kütüphanelere, Hacılar bölgesinde bir yenisini daha ekleyerek, bünyesindeki kütüphane sayısını 10’a yükseltti. ’150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde büyük bir gayretle kenti ’kütüphaneler şehri’ yapma yolunda kararlılığını sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir’in 10’uncu kütüphanesi olma özelliği taşıyan ve Hacılar ilçesinde faaliyet göstermeye başlayan Halit Özkaya Kütüphanesi’ni Kayserililere kazandırdı. Bu çerçevede açılış sonrası yoğun ilgi gören Hacılar Halit Özkaya Kütüphanesi’ni ilk bir haftada 7 bin kişi ziyaret ederek, kütüphanenin sunduğu hizmetten faydalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki 10’uncu kütüphanesi olan Hacılar’daki Halit Özkaya Kütüphanesi hizmete açılırken öte yandan Müzik Okulu ve Çocuk Kütüphanesi projesi de hizmete geçmeye hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük ve gelişmiş millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kazandırılacak olan halk kütüphanesi ve yapımı son aşamaya gelen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi ile Büyükşehir’in Kayseri’deki kütüphane sayısı daha da artacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın yer alırken, kütüphane, 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmetleri ile Kayseri halkına hizmet veriyor.

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İHA

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