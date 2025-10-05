Halk arasında 'Dabaz' olarak bilinen ürtikere dikkat: Alerji belirtisi olabilir

  • Haberler
Halk arasında dabaz olarak bilinen ürtiker, aniden ortaya çıkan kaşıntılı ve kabarık döküntülerle kendini gösteren bir cilt hastalığı olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, dabazın genellikle alerjik reaksiyonlar sonucu geliştiğini belirterek, tekrarlayan durumlarda doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor. Dermatoloji uzmanlarına göre, dabazın en belirgin belirtileri arasında deride kızarıklık, kaşıntı, şişlik ve yanma hissi bulunuyor. Bu belirtiler genellikle birkaç saat içinde kaybolsa da, bazı hastalarda günlerce sürebiliyor. Dabazın nedenleri arasında gıda alerjileri, ilaçlar, böcek sokmaları, stres ve enfeksiyonlar yer alıyor. Soğuk, sıcak veya fiziksel temas gibi faktörler de hastalığı tetikleyebiliyor. Uzmanlar, bu tür döküntülerin tekrarlanması durumunda mutlaka dermatoloji veya alerji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi

