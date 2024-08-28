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Halk Bankası Paraf Troy kart kullanıcılarını mağdur ediyor

Halk Bankası, Visa kartı iptal edip Paraf Troy'a geçen müşterilerine taksit imkanından yararlandırmıyor. Paraf Troy kullanıcıları mağdur ediliyor.

Halk Bankası Paraf Troy kart kullanıcılarını mağdur ediyor

Halk Bankasına ait Visa kartı iptal ettiren veya kullanmaktan vaz geçip Paraf Troy'a geçen müşterilerine eğitim taksit imkanından yararlandırmıyor.

İsrail menşeili kartlara tepki gösterip yerli troy karta geçen müşterilerine, Halk Bankası eğitim alanında uyguladığı 6 taksit imkanınından yararlanamayan kart sahipleri mağdur ediliyor.

Haber Merkezi

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