Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için uyku tulumu üretiyor
Kırşehir Halk Eğitim Merkezi, depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiyor.
- 21.02.2023 15:15
- Güncelleme: 21.02.2023 15:15
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kırşehir Halk Eğitim Merkezi, depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiyor.
Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri kursiyerlerinin katkılarıyla deprem bölgesinde zor şartlarda yaşamaya çalışan depremzedeler ve görevli personel için uyku tulumu üretiliyor. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan üretimler, halk eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor.
İHA
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