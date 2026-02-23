Halk otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. O.K.nin (53) idaresindeki minibüs, M.Ö. (61) idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan S.K. (48), Ö.K. (50) ve H.Ç. (25) hafif yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.