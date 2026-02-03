  • Haberler
  Gündem
  Halk Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, duyarlı şoförün hastaneye ulaştırmasıyla hayata tutundu. Örnek davranış, takdir topladı.

Kayseri toplu taşımada insan hayatını önceleyen örnek bir davranış,  bir kez daha takdir topladı. Erkilet Cami Kebir – Ertuğrul Gazi hattında sefer yapan özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, şoförün hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde sağlık ekiplerine zamanında ulaştırıldı.

Olay, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında, 38 AB 210 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Yaklaşık 55-60 yaşlarında erkek bir yolcunun fenalaştığını fark eden diğer yolcular, durumu hemen otobüs şoförü Nazmi İnce’ye bildirdi.

Durumu ciddiyetle ele alan şoför İnce, vakit kaybetmeden güzergâhını değiştirerek aracı Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi’ne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Şoförün bu hızlı, bilinçli ve insani müdahalesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan olayın sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, duyarlı davranışından dolayı şoför Nazmi İnce’yi ve tüm toplu taşıma çalışanlarını tebrik etti.

