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Halk otobüsünde 'köpek'le binen kadınlar kavgaya neden oldu

Kayseri'de halk otobüsünde iki genç kız ile bir kadın yolcu arasında, otobüse köpek ile binilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Halk otobüsünde 'köpek'le binen kadınlar kavgaya neden oldu

Kayseri’de iddiaya göre İncesu seferi yapan bir halk otobüsüne köpek ile binen iki kadın ile köpekten rahatsız olduğunu dile getiren bir kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

‘TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ’

İddiaya göre, iki genç otobüse yanlarında köpek ile bindi. Otobüste yolculuk eden bir kadın, hayvanın otobüse alınmasına tepki göstererek gençleri uyardı. Gençlerin karşılık vermesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik nedeniyle otobüs şoförü aracı durdurdu. Diğer yolcular tarafları ayırmak için araya girerken, olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi

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