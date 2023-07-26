Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı
Kayseri'de şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüsünün arkasına asılan patenli bir kişi metrelerce seyahat etti.
- 26.07.2023 19:21
- Güncelleme: 26.07.2023 19:21
- 19
Kayseri’de paten kullanan bir kişi seyir halindeki halk otobüsünün arkasına takıldı. Aracın motor kısmında yer alan tutamaktan tutarak paten kayan şahıs başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile video kaydına alındı. Bir süre otobüs arkasında seyahat eden patenli genç daha sonra bırakarak ayrıldı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN