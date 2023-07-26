Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Kayseri’de paten kullanan bir kişi seyir halindeki halk otobüsünün arkasına takıldı. Aracın motor kısmında yer alan tutamaktan tutarak paten kayan şahıs başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile video kaydına alındı. Bir süre otobüs arkasında seyahat eden patenli genç daha sonra bırakarak ayrıldı.