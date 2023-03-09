Halk pazarında güncel fiyatlar

Kayseri’de halk pazarında en pahalı ürünler çilek, patlıcan, lahana domates, kapta biber ve karnabahar oldu.

Kayseri’de her gün farklı mahallelerde kurulan halk pazarları, sebze ve meyveleri vatandaşların ayağına getiriyor. Pazarda en pahalı ürünlerçilek, patlıcan, lahana domates, kapta biber ve karnabahar oldu. Pazardaki ürünlerin güncel kilogram fiyatlar şu şekilde:

"Domates: 20 TL, salatalık: 17,5 TL, kabak: 15 TL, biber:20 TL, marul:10 TL, soğan:10 TL, pırasa: 10 TL, havuç:15 TL, kara lahana: 15 TL, maydonoz:3,5, kapta biber: 20 TL, elma:10 TL, mandalina:10 TL, kivi:12,5 TL, çilek: 30 TL, lahana tane: 40 TL, karnabahar tane 20 TL, patlıcan: 20 TL, portakal: 12,5 TL, patates: 10 TL, muz: 17.5 TL, limon:7,5 TL."