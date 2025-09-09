Halk Sağlığı Haftası'nda çocuklara öğretici seminer düzenlendi

  • Haberler
3–9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temasıyla Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu'nda çocuklara bilgilendirici ve öğretici seminer düzenlendi.

Her yıl ülkemimizde 3-9 Eylül tarihleri, Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Halk Sağlığı Haftası’nda halkın bilinçlendirilmesi adına çalışmalar ve projeler yürütülmekte, birçok olanak ve imkan sunulmaktadır. Halk Sağlığı Haftası kapsamında “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” temasıyla Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda çocuklara bilgilendirici ve öğretici seminer düzenlendi. Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü  Dr. Seda Usalan’ın da yer aldığı etkinlikte; fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, ilk yardım bilgileri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında uygulamalı eğitimler verildi. Etkinlik sonunda, öğrendiklerini çevrelerine aktarmaları amacıyla her bir öğrenciye “Sağlık Elçisi Belgesi” verildi.

Haber Merkezi

