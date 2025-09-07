Halk Sağlığı Haftası'nda konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Horoz, 'Bizler hastalığa değil, sağlığa yatırım yapan bir ekibiz'

Her yıl ülkemimizde 3-9 Eylül tarihleri, Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Halk Sağlığı Haftası’nda halkın bilinçlendirilmesi adına çalışmalar ve projeler yürütülmekte, birçok olanak ve imkan sunulmaktadır. Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Duygu Horoz, 2025 yılı için belirlenen temanın, “Koruyan, Geliştiren Sağlık” olduğunu ifade ederek, “Her yıl ülkemizde 3-9 Eylül partileri arasında Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftanın amacı da halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, halk sağlığı mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılıp toplumumuzun farkındalığını artırmak, dikkat çekmek amacıyla bu haftayı kutluyoruz. Sağlık Bakanlığımız her yıl için bir tema belirliyor. 2025 yılı için belirlenen tema da ‘Koruyan, Geliştiren Sağlık’ olarak belirlenmiş. Ayrıca bir hafta boyunca 7 gün için 7 güne ayrı tema belirlendi. Bu 7 tema için bu kapsamda her bir günün amacına uygun olarak meydanlarda, AVM'lerde, sağlık ve hayat merkezlerinde, halkın yoğun olarak kullandığı her yerde stantlar kurup bilgilendirme faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Her günün farklı bir temaya ayrıldığını, her günün farklı teması kapsamında projeler ve faaliyetler yürütüldüğünün altını çizen Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Duygu Horoz, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’ndaki günleri ele alarak açıklamalarda bulundu. Başkan Horoz, “Birinci günün teması: ‘Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı’. Bu kapsamda sağlık ve hayat merkezlerindeki sigara bırakma poliklinik hizmeti hakkında halkımıza bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Randevularını oluşturuyoruz. Mobil sigara bırakma aracı oluşturduk. Mobil aracımızla biz vatandaşın ayağına gidip, sigarayı bırakmak isteyenlere biz bu şekilde yardımcı olmaya çalışarak hizmete ulaşmasın kolaylaştırıyoruz. İkinci günün teması: ‘Kanser’de Erken Teşhis Hayat Kurtarır’. Bu temayla kanser taramaları için vatandaşlara bilgilendirmeler yapıp, tamam ücretsiz hizmet veren sağlık ve hayat merkezlerimizi tanıtmaya çalışıp, oralara yönlendirmeye çalışıyoruz. 30-65 yaş arası bayanlara, rahim ağzı kanseri için HPV taramaları, 40-69 yaş arası bayanlara, iki yılda bir mamografi taramaları, meme kanseri için. 50-70 yaş arasındaki de tüm vatandaşlarımıza, bayan erkek fark etmeksizin, iki yılda bir kolon kanseri için, gaitada gizli kan taramalarını (GGK) yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü günün teması da bununla bağlantılı. Sağlık ve hayat merkezinde sadece kanser taraması yapılmıyor. Aynı zamanda diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, gebe okulları gibi değişik alanlarda da, sağlık ve hayat merkezimizde koruyucu hizmetlere yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Dördüncü günde aslında pek çok bağımlılıktan daha dikkat çekilmesi gereken, dijital bağımlılıktan bahsediyoruz. Dijital bağımlılıkta, ‘Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma’ teması başlığı altında, internet ve sosyal medyadan biraz uzaklaşıp hayatı nasıl yakaladığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Cep telefonlarımızı ve sosyal medyayı, bilgisayarları bir tarafa koyup, bir şekilde ailecek arkadaşlarla vakit geçirmenin önemini farkettirmek amacındayız. Beşinci gün temamız ise ‘Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa’. Egzersiz, doğru beslenme ve fiziksel aktiviteyle sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Burada vurgulamak istediğimiz en önemli şey egzersiz ve düzenli fiziksel aktivite ve düzenli beslenmeyle. Kronik hastalıkların yüzde 80'inin önlenebileceği konusunu vurgulayacağız. Altıncı günde insanlara aile hekimini tanıtmaya çalışıyoruz. Aile hekimini herkes az çok tanıyor, bir şekilde herkes aile sağlığı merkezine ulaşmış ama aile hekiminin onların sağlık rehberi olduğunu, her türlü sağlık probleminde aile hekimine başvurmaları gerektiğini onlara anlatacağız. Yedinci günde de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik çalışmalar yürüttük. ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ teması adı altında çocuklarla bir araya gelip sağlıklı beslenme, hareketli hayat gibi konularda bir araya gelip bunu anlatıp eğitimler verip onların da kendi etraflarına, kendi yakınlarına anlatmalarının onlardan sözünü alıp onları, ‘Sağlık Elçisi’ yapmayı düşünüyoruz. Sağlıkla onları buluşturmayı, bugünden daha küçükken, küçüklükten onları eğitmeyi amaçlıyoruz. Çok yoğun bir şekilde tüm bu çalışmalar bir hafta boyunca devam ediyor. Ulaşabildiğimiz herkes bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan ve bireysel olarak da herkese ulaşmayı amaçlıyoruz. Bizler aslında hastalığa değil, sağlığa yatırım yapan bir ekibiz. Sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerinde bulundu.