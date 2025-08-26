Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR!

2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde 16 banka ve finans kuruluşu, geçen yılki yüksek kâr rekorlarını 2024 yılında da yenilediler. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Fibabank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Emin Evim, HSBC, Türk Ekonomi Bankası ve Aktif Yatırım Bankası, bu yılın öne çıkan isimleri oldu.

HİÇBİR SEKTÖR BU DENLİ KÂR EDEMEZKEN, BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BU DENLİ KÂR ETMESİ OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Yeni katılan Denizbank ve Anadolu Bank ile birlikte, İller Bankası ise listeden çıkarak dikkat çekti. 2024 yılına ilişkin vergi beyannamelerinde bankacılık ve finans sektöründen 18 şirketin yer aldığı belirtildi. Bu şirketler toplamda 114 milyar 208 milyon 433 bin 258 lira vergi tahakkuk ettirdi.

Listede yer alan şirketler, bankacılık ve yatırım bankacılığı faaliyetleri yürüten özel ve kamu firmalarını içeriyor. İlk üç sırayı bankacılık sektörü paylaşıyor: Garanti Bankası, 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lira ile birinci; Ziraat Bankası, 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira ile ikinci; Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 lira vergi tahakkuku ile üçüncü sırada yer alıyor.

SÖMÜRÜ ÇARKLARI HALKI EZİYOR

Ancak, bu yüksek karların ortaya çıkması, ülkemizde enflasyon baskısı altında halkın alım gücünün düşmesi, emekli ve asgari ücretlilerin zor durumda kalması gibi olgularla çelişiyor. Üretim yapan firmaların varlık mücadelesi verirken, bankaların elde ettiği bu denli yüksek karlar, toplumda adalet arayışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durum, ekonomik sömürü çarklarının kimin lehine döndüğünü sorgulatan bir tablo oluşturuyor.