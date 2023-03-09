Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yaşanan depremlerle doğru olmayan paylaşımlarda bulunan halk arasında korku ve endişeye sebep olduğu değerlendirilen bin 23 hesap sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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  • 09.03.2023 17:38
  • Güncelleme: 09.03.2023 17:38
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Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında sosyal medya hesaplarından yapılan ve halkı paniğe sevk eden paylaşımların Emniyet Müdürlüğü tarafından takibe alınacağını açıklamıştı. Yapılan açıklama sonrasından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ekipler tarafından sanal devriye hizmetleri yürütülmesi sonucu afet bölgeleri ile ilgili olarak doğru olmayan paylaşımlarda bulunan, halk arasında korku ve endişeye sebep olduğu değerlendirilen bin 23 hesap takibe alındı. Yapılan 335 e-posta ihbarı da değerlendirildi.

Söz konusu bin 23 sosyal medya hesabı hakkında yasal işlem yapıldığı duyuruldu.

1ha

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