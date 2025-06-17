Halkı Tahrikten yargılan Ümit Özdağ Tahliye Edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, Özdağ'ın suçlamalarının sabit olduğuna kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Halkı Tahrikten yargılan Ümit Özdağ Tahliye Edildi

Özdağ, 148 gün cezaevinde kaldıktan sonra, herhangi bir adli kontrol uygulamasına gerek olmadan serbest bırakıldı. 17 Haziran Salı günü Silivri'de gerçekleşen duruşmada, Özdağ savunmasında sosyal medya paylaşımlarında şiddet çağrısı bulunmadığını belirtti.

Savcılık, Özdağ için 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etmiş ve tutukluluk halinin devamını istemişti. Ancak mahkeme, Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Haber Merkezi

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