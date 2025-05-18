Halkın Valisi 3 Yılda Efsane İşler Başardı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valiliği görevine atandı. Resmi olarak 18 Mayıs 2022 tarihinde göreve başlayan Vali Çiçek bugün (18.05.2025) görev süresinin 3’üncü yılını doldurdu. Geçen üç yıllık süre içerisinde Kayseri’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki dönüşümüne büyük katkılar sundu.

Esnaf, çiftçi, muhtarlar, engelli bireyler, öğrenci, sporcular, dernekler, iş adamları ve sanayicilerin yanı sıra vatandaşla iç içe olan Vali Çiçek Şehit Ailelerine yakınlığıyla da şehrin sevgisini kazandı. Göreve başladığı ilk günden itibaren turizm, eğitim, şehircilik, güvenlik, kalkınma, çevre, spor, kadın kooperatifleri, uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal refah gibi pek çok başlıkta yürüttüğü projelerle vatandaşın gönlünde taht kuran Vali Çiçek, hem kamu hem de gönül hizmetinde örnek bir yönetici profili çizdi.

VALİ ÇİÇEK NELER YAPTI?

DEPREMDE GÖSTERDİĞİ LİDERLİK “38 AYAR ADAM” SÖZLERİYLE TAÇLANDI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş ve daha sonra Adıyaman’da Koordinatör Vali olarak görev alan Çiçek, gösterdiği özverili çalışmalarıyla Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale’nin “38 Ayar Adam” unvanını kazanarak halkın sevgisini pekiştirdi.

ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA OLDU

Silopi, Lüleburgaz, Mardin, Hakkâri, İdlib gibi farklı bölgelerde şehit düşen askerlerin ailelerini bizzat ziyaret etti; 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm kahramanları anma törenlerinde ön safta yer aldı.

UYUŞTURUCUYA MÜCADELEDE BÜYÜK ADIMLAR ATTI

Şehirde asayişi önceleyen Vali Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede aktif politikalar geliştirerek güvenlik güçleriyle uyumlu bir koordinasyon sergiledi. Düzenli yapılan asayiş toplantılarını aksatmayan Çiçek, aynı zamanda şehit aileleriyle güçlü bağlar kurdu.

TURİZM ATAĞIYLA ŞEHRİ TANITTI

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini turizme kazandırmak için Soğanlı Vadisi, Bünyan Cam Teras, Ağırnas Mimarsinan Evi, Erciyes Dağı ve eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı’nı, Tavlusun Mahallesi’nin cami ve kiliseleri, Erdemli Vadisi, Kayseri Mahallesi, İncesu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, Soysallı Mesire alanı, Koramaz Vadisi, Kuşçu Marina, Ağırnas, Tarihi Osmanlı Sokağı, İncesu Arasta Çarşısı ve Hamamı, İncesu Marina Zipline Merkezi, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri, Bayramhacı, Yamula Barajı, Zamantı Irmağı’nı gibi destinasyonlara ziyaretlerde bulundu, bu alanların tanıtımı için çeşitli projelere destek verdi.

ERVA İLE ULUSAL BASINDA SES GETİRDİ

Her mahalleye bir spor okulu hedefiyle yola çıkan Vali Çiçek, ulusal basında ses getiren ERVA Spor Okulları’nın 53’üncüsünü açtı. Sporun yanı sıra gençlerle sahur yaptı, teknofestte dereceye giren öğrencilere ödüller verdi ve mezuniyet törenlerinde öğrencilerin yanında oldu.

KADINLARA, ENGELLİLERE VE ÇOCUKLARA ÖZEL DESTEK

Kadın kooperatifleri projesiyle şehrin 16 ilçesinde kadınlara ekonomik üretim imkanı sağlanmasına öncülük eden Çiçek, Türkiye’nin ilk engelli kooperatifi olan Erciyes Engelliler Kooperatifi’ne de destek verdi. Kanser tedavisi gören çocuklardan doğaya salınan yaralı yaban hayvanlarına kadar her canlıya dokundu.

KAYSERİ’NİN KALBİNDE YER ALDI

Şehirde düzenlenen hemen her açılış ve etkinlikte yer alan Vali Çiçek, Millet Bahçesi KAYMEK Sanat Galerisi açılışı, Yamula Barajı’nda gerçekleşen Dragon Festivali, Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nin Polikliniklerinin yenilemesi açılış töreni, Ahilik Haftası Kutlamaları Programında Kaftan Giydirme Töreni, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açılışı, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezimizin açılışını, 2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye Yarışları ve Ödül töreni, Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışı, Koramaz Vadisi Müzesi açılışı, Kitap fuarları, mobilya fuarları, istihdam furarları, Orman Yangını Saha Tatbikatı, Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması, Yeşilay’ın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Geleneksel Bisiklet Turu etkinliği, Polis Okulu Mezuniyet Töreni etkinliklerinde bulundu.

HİÇBİR BAYRAMI VE ANLAMLI GÜNÜ UNUTMADI

Vali Çiçek hiçbir özel günü unutmayarak; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun yıldönümü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Eylül Gaziler Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü. 19 Aralık 1919 Gazi Mustafa Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin yıldönümü, 10 Ocak İdareciler Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Muhtarlar Günü. Kayseri Gastronomi Günleri. 23 Nisan Gençlik ve Çocuk Bayramı, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun yıldönümü, Trafik haftası gibi özel günlerde programlar gerçekleştirdi.

KAYSERİSPORLU OLDU

Kayserispor’u hiçbir maçta yalnız bırakmadığı gibi Kayseri’de 16 Kasım tarihinde oynanan Türkiye- Galler maçında Milli takımın da yanında oldu.

İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖZDESİ OLDU

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda okulları tatil eden Vali Çiçek her yaş grubundan tanınan ve sevilen bir isim oldu. Karne dağıtım törenlerini kaçırmadı.

İÇERİK ÜRETİCİLERİYLE ÇALIŞTI

İnfluencerlarla şehrin tanıtımı için bir aradaydı: Kayseri'nin tanıtımı için sosyal medyada etkili olan içerik üreticileriyle bir araya gelerek şehirle ilgili projeler hakkında istişarelerde bulundu.