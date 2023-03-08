Halkın Valisi Çiçek, Kayseri halkıyla hasret giderdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın çay ikramını geri çevirmedi, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

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  • 08.03.2023 14:43
  • Güncelleme: 08.03.2023 16:18
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Halkın Valisi Çiçek, Kayseri halkıyla hasret giderdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın çay ikramını geri çevirmedi, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ederken, bu kez Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve protokol ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte Kazancılar Çarşısı ve Millet Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, esnafın sıcak çay ikramını geri çevirmezken, Büyükkılıç, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte Kazancılar Çarşısı ve Millet Caddesi’nde esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık. Hatırlarını sorduk” dedi.

Büyükkılıç ile Çiçek, esnaf ve vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşırken, esnaflar da hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek’e teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, esnaf ziyaretinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da eşlik etti.

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İHA

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