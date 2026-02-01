Halkın Valisi Gökmen Çiçek'ten Örnek Davranış: Programı sandalyede takip etti

Kayseri Aşıklar Şöleni'nin organize edildiği Erciyes Kültür Merkezi'nin Turkuaz salonunun küçük gelmesi nedeniyle, şöleni izlemek için gelen sanatseverlerin bir çoğu programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

Aynı programda kendiisi için ayrılan protokol koltuğundan kalkıp seyircileri oturtan ve böylece diğer protokol üyelerinin de kaltuklarından kalkmasını sağlayan Vali Gökmen Çiçek'in bu davranışı takdir topladı.

Bu davranışıyla izdiham dolayısıyla öfkelenen kalabalığı yatıştıran ve programı araya konan sandalyelerde izleyen halkın valisi Gökmen Çiçek diğer protokol üyelerine de örnek oldu.