Halkın Valisi Gökmen Çiçek'ten Örnek Davranış: Programı sandalyede takip etti

Kayseri Aşıklar Şöleni'nde yaşanan büyük izdiham nedeniyle birçoğu ayakta izleyen seyircileri kendisi için ayrılan protokol koltuklarına oturtup, programı kendisi sandalye üzerinde izleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bu davranışı takdir topladı.

Kayseri Aşıklar Şöleni'nin organize edildiği Erciyes Kültür Merkezi'nin Turkuaz salonunun küçük gelmesi nedeniyle, şöleni izlemek için gelen sanatseverlerin bir çoğu programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

Aynı programda kendiisi için ayrılan protokol koltuğundan kalkıp seyircileri oturtan ve böylece diğer protokol üyelerinin de kaltuklarından kalkmasını sağlayan Vali Gökmen Çiçek'in bu davranışı takdir topladı.

Bu davranışıyla izdiham dolayısıyla öfkelenen kalabalığı yatıştıran ve programı araya konan sandalyelerde izleyen halkın valisi Gökmen Çiçek diğer protokol üyelerine de örnek oldu.

