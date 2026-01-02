  • Haberler
Halkın Valisi Gökmen Çiçek, Yeni Yıl Mesaisine Halkın Arasında Başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yılın ilk mesai gününde yine halkın arasında, sahada oldu. Hunat Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Vali Çiçek, sohbet ederek yeni yılın bereketli geçmesi için hayırlı işler temennisinde bulundu.

Hunat Mahallesi ziyaretinin ardından Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı’na geçen Vali Çiçek, burada da esnafın taleplerini dinledi, vatandaşlarla gönül bağı kurdu. “Şehrin nabzını sahada tutmaya önem veriyoruz. Esnaf ve vatandaşların görüşleri bizim için kıymetlidir” sözleriyle halkla iç içe olmanın önemini vurguladı.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dileklerle ve hatıra fotoğraflarıyla noktalandı. Kayseri’de yeni yılın ilk gününde halkın valisi, yine halkın yanında olmayı tercih etti.

 

 

Haber Merkezi

