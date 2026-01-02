Halkın Valisi Gökmen Çiçek, Yeni Yıl Mesaisine Halkın Arasında Başladı

Hunat Mahallesi ziyaretinin ardından Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı’na geçen Vali Çiçek, burada da esnafın taleplerini dinledi, vatandaşlarla gönül bağı kurdu. “Şehrin nabzını sahada tutmaya önem veriyoruz. Esnaf ve vatandaşların görüşleri bizim için kıymetlidir” sözleriyle halkla iç içe olmanın önemini vurguladı.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dileklerle ve hatıra fotoğraflarıyla noktalandı. Kayseri’de yeni yılın ilk gününde halkın valisi, yine halkın yanında olmayı tercih etti.