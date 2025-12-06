Halsizlikten unutkanlığa: B12 eksikliği yaşam kalitesini düşürüyor

B12 eksikliğinin tedavisinde genellikle güçlü B12 tabletleri veya B12 enjeksiyonları uygulanır. Çocuklarda kullanım kolaylığı nedeniyle ağızdan alınan takviyeler ön planda tercih edilirken, mide ya da bağırsak kaynaklı emilim sorunları yaşayan kişilerde ise B12’nin iğne şeklindeki enjeksiyon tedavisi daha etkili bir seçenek olarak kullanılıyor. B12 eksikliği yetersiz beslenme, bağırsaklarda emilim bozukluğu, bazı metabolik sorunlar ya da kullanılan ilaçların etkisiyle ortaya çıkan ve kansızlık, halsizlik, unutkanlık, el-ayaklarda uyuşma, iştahsızlık, kilo kaybı, ağız içinde yaralar, nefes daralması ve ciltte solgunluk gibi birçok belirtiyle kendini gösteriyor.

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Uzmanlar, B12 vitamini açısından zengin ve B12 seviyelerinin artmasına katkı sağlayan besinleri; kırmızı et ve tavuk, istiridye, ton balığı, karides, alabalık, somon ve sardalya gibi deniz ürünleri, karaciğer, böbrek, dalak gibi sakatatlar, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, ıspanak, pancar, kabak, mantar ve patates gibi sebzeler, fasulye, bezelye, mercimek gibi bakliyatlar ve yumurta” şeklinde sıralıyor.

B12 EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

B12 vitamini eksikliğinin başlıca nedenleri arasında B12 içeren besinlerin yetersiz tüketilmesi, alkol kullanımı, anemi, crohn ve çölyak gibi sindirim sistemi hastalıkları ile bunlara bağlı emilim bozuklukları yer alır. Bu durumlar nedeniyle vücuda yeterli miktarda B12 alınamaması ya da alınan vitaminin doğru şekilde emilememesi, B12 eksikliğinin ortaya çıkmasına yol açar.

TEDAVİSİ NASILDIR?

B12 eksikliğinin tedavisinde güçlü B12 tabletleri veya B12 enjeksiyonları kullanılmaktadır. Çocuklarda ağızdan alınan tedavi tercih edilirken, mide ve bağırsak kaynaklı emilim sorunu olan kişilerde enjeksiyon yöntemi daha etkilidir. Tedavi edilmeyen B12 eksikliği, geri dönüşü olmayan nörolojik sorunlara yol açabileceği için erken müdahale şarttır. Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde görülen B12 eksikliği de hızlıca giderilmesi gereken önemli bir durumdur. Bağırsak hastalığı olanlar, 50 yaş üzerindekiler, vejetaryenler ve gebelik planlayan kadınların günlük 6–30 mikrogram B12 takviyesi almaları önerilir. Eksikliğin nedeni doğru tespit edilmeli; diyet kaynaklı durumlarda hap veya dilaltı tabletleri tercih edilmelidir. B12 emiliminin sağlıklı olabilmesi için pankreas, mide ve ince bağırsağın düzgün çalışması gerekir. Emilim bozukluklarında zaman kaybetmeden doktora başvurulmalı ve kandaki seviyeye göre uygun doz belirlenmelidir.