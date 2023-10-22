'Hamas bu yüzyılın en büyük şehadet mektebi'

Hamas'a dil uzatanlara cevap Ömer Küçükağa Hoca'dan geldi

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  • 22.10.2023 19:42
  • Güncelleme: 22.10.2023 19:42
'Hamas bu yüzyılın en büyük şehadet mektebi'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de Siyonist işgal rejimine karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu, çeşitli şer odakları, istihbarat elemanları tarafından kriminalize ve marjinalize edilmeye çalışıldı. Beyazıt Meydanı'ndan seslenen Ömer Küçükağa Hoca, Müslümanları şer odaklarının ve bozguncuların yürüttüğü Hamas karşıtı kara propagandaya karşı uyardı.

Hamas, Aksa Tufanı ile mücahitlerin İsrail ordusunu  çil yavrusu gibi dağıttığını söyledi. Günümüz müslümanların  İzzeddin el Kassamı,Hasan el Bennayı, Şeyh Ahmet Yasin' nin hayatını iyi tanımalarını, okumalarını, öğrenmelerini söyledi. Dua edin, fiilen destek verin ve çok çalışın diyerek müslümanları uyran Ömer Küçükağa hoca, çok ilerleyin, dayanışma içerinde olun ki Allah' ın rahmeti, bereketi sizinle olsun dedi.

Ömer Küçükağa kimdir?

Yazar. 1950, Erzincan doğumlu. Adana İmam-Hatip Lisesi (1971), İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü (1977) mezunu. Kısa bir süre Tutak’ta (Ağrı) Din Bilgisi öğretmenliği yaptıktan (1977-79) sonra ticaretle uğraştı. 1970’li yıllarda tiyatro çalışmaları yaptı. Çağrı Oyuncuları tiyatro topluluğunu yönetti. 1973 yılında MTTB İzmir İcra Konseyi Başkanlığını üstlendi. Yazılarını Muştu, İslâmî Hareket, Selam, Mektep (1986) dergileri ile haftalık Vahdet gazetesinde (1988) yayımladı. Denemelerinden oluşan İnancımız (1977) adlı bir kitabı vardır.

Kurumsal Haber

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