Hamas, MOSSAD'a ajanlık yapan Arapları deşifre etti!

İsrail, Gazze'deki soykırıma devam ederken Hamas'ın ortaya çıkardığı bir listede Mossad ile işbirliği yapan Araplar ortaya kondu.

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  • 23.12.2023 03:30
  • Güncelleme: 23.12.2023 03:30
Hamas, MOSSAD'a ajanlık yapan Arapları deşifre etti!

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmanın ardından gözü dönen İsrail ordusu her gün yüzlerce sivili hava saldırıları ile öldürüyor. Bölgede kriz her geçen gün derinleşirken ortaya çıkan bir liste Arap dünyasını karıştırdı. Arap dünyasından İsrail istihbaratına bilgiler sızdıran isimler olduğu ortaya çıktı.

769 BİN DOLAR RÜŞVET

Master Haber'in edindiği bilgilere göre; Hamas önceki gün Arap dünyasını karıştıran bir listeyi yayınladı. 79 kişinin yer aldığı listede İsrail’e Gazzelileri öldürmeleri için istihbarat veren isimler var. Listeye göre en fazla parayı 769 bin dolar ile F.A. isimli ajan almış. En az para alan kişiye ise 2 bin 100 dolar ödenmiş. Listede büyük bir Arap ülkesinin bakanı da var.

Kaynak:Haber vakti

Kurumsal Haber

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