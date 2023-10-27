HAMAS'tan bugün için kitlesel eylem çağrısı

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), Gazze'de devam eden işgal soykırımına karşı dünya genelinde bugün ve pazar günü kitlesel eylem çağrısında bulundu.

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  • 27.10.2023 10:05
  • Güncelleme: 27.10.2023 10:05
HAMAS'tan bugün için kitlesel eylem çağrısı

İşgalci siyonist rejim, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarına devam ediyor.

Saldırılarda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 7 binden fazla Filistinli şehid oldu.

Saldırılarda yaklaşık 20 bin Filistinli de yaralandı.

Binlerce Filistinlinin de ağır bombardıman nedeniyle enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

HAMAS, saldırıların başladığı günden bu yana uluslararası kamuoyuna yaptığı eylem çağrısına bir yenisini daha ekledi.

Yapılan açıklamada, "Refah kapısını açın ve Gazze'ye yönelik soykırım savaşını durdurun" sloganıyla, Filistin halkı, Arap ve İslam milleti ile dünyanın özgür halkları, cuma ve pazar günleri kitlesel eyleme davet edildi. (İLKHA)

Kurumsal Haber

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