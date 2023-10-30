HAMAS'tan dünyaya çağrı!

El-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada işgalin Kudüs Hastanesi'nde yeni bir katliam peşinde olduğuna dikkat çekti.

Siyonist işgalin, bir kez daha Kudüs Hastanesi yönetiminin hasta ve yaralıları derhal tahliye etmesi tehdidinde bulunduğunu hatırlatan El-Rişk, hastanenin çevresinin işgal tarafından bombalanmaya devam edildiğini kaydetti.

İşgalci rejimin ayrıca Ortodoks Kültür Merkezi ve Roma Okulu'nu bombalama tehdidinde de bulunduğunu söyleyen El-Rişk, şunları kaydetti:

"İnsan yaşamının tüm unsurlarına yönelik sürekli bombalama ve barbarca saldırı ile hastanelerin ve halkımızın İslami ve Hıristiyan kurumlarının sürekli boşaltılması tehdidi karşısında, tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, sağlık açısından önemli rol oynayan hastaneleri korumak için acil harekete geçmeye çağırıyoruz.

Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki iki milyondan fazla Filistinli vatandaşın hayatının kurtarılmasında ve camilerin, Filistin halkımızın kiliselerinin ve kurumlarının ilahi kanunlara saygı çerçevesinde ve uluslararası norm ve kanunlarla uyumlu olarak korunmasında insani bir rol üstlenilmesine çağırıyoruz."