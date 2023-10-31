Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Nassar'dan Önemli Açıklamalar

Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Talal Nassar, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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  • 31.10.2023 13:05
  • Güncelleme: 31.10.2023 13:05
Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Nassar'dan Önemli Açıklamalar

Hamas Türkiye Siyasi Şube Başkanı Talal Nassar'ın Gazze'de yaşananlarla ilgili son değerlendirmelerinden altını çizdiği önemli notlar:

İlk günkü dezenformasyonu anlattı.

İlk günkü baskında 3000 e yakın İsrail askeri imha etmişler.

Baskın öncesi elektronik körleme ve jammerlar kullanmışlar. 

Baskınla eş zamanlı hacker saldırıları da yapıp veri ve haberleşme ağlarına da sızmışlar ve bazı teknik  bozmaları yapmışlar.

Basılan üsteki tüm haberleşme ekipmanlarını ve çok sayıda silahı ganimet olarak almışlar.

Basılan üstlerden bilgisayar hard disklerini de almışlar. Çok miktarda askeri stratejik veri ellerine geçmiş.

İsrail askerleri uyanmadan bastıkları için davranmaya geç kalmışlar. 

Pikapta taşınan Çıplak olan Alman kadını onlar soymamış kaçarken öyle imiş zaten. 

Baskın ve tarihi İsrailin özel bir gününe planlı denk getirmişler.

Askerler üstlerde geceden çok içip çoğu sarhoş imiş.

Demir kubbeyi yormak için 10.000 üzerindeki füzeyi boş fırlatmışlar.

Mısırdaki Sisinin istihbaratına kendileri 'ilerideki aylarda'  çok büyük bir eylem yapacaklarını el altından  söylemişler. Sisi'nin adamlarının  Mossada ileteceklerini düşünerek bu yanıltma yapılmış. Ulaşan bu bilgiyi Mossad da ilerde olacak diye tedbiri henüz almamış.

Sadece İsrail ve Müttefikleriyle savaşmıyoruz. Satılmış, hain Arap Liderleri ve Yöneticileri ile de savaşıyoruz dedi.

Tek kişi kalsak ta beyaz bayrak çekerek teslim olmayacağız dedi. 

Ve Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.


 

Haber Merkezi

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