Hamasa bir destekte Husilerden

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken Yemen'de faaliyet gösteren silahlı grup Husiler, Hamas'a destek vermek için bölgeye intikal edeceklerini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İki taraftan da yüzlerce insan hayatını kaybederken bölgedeki gerginliği artıracak yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yemen Husileri olarak bilinen silahlı bir grup da sosyal medyada yayınladıkları bir açıklama ile Hamas'a destek vermek üzere bölgeye geçeceklerini duyurdu. Açıklamada ise "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin." ifadeleri yer aldı.

Husiler, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi bir harekettir. Grubun ismi, kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den gelmektedir. Husiler, 1990'larda Yemen'in kuzeyinde, Saada bölgesinde ortaya çıkmışlardır. 2004 yılında, Yemen hükümetine karşı silahlı bir ayaklanma başlatmışlardır. 2014 yılında ise, başkent Sana'yı ele geçirerek Yemen'de fiili bir iktidar kurmayı başarmışlardır.

Husiler ne zaman kuruldu?

Husi Ensarullah Hareketi, 1990’lı yılların başında, Yemen’in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

10 Eylül 2004’te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin el-Husi öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.

Husilerin askeri gücü nedir?

Husilerin7.000-30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.

Kaynak:Haber vakti