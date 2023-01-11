Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Kayseri'nin tanınmış iş insanlarından Hamdi Bakan hayatını kaybetti. 

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  • 11.01.2023 07:59
  • Güncelleme: 11.01.2023 11:41
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Hamdi Bakan hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili iş insanı Hamdi Bakan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kayseri’de et kombinası işleten bakan 64 yaşındaki merhum Bakan evli ve 3 çocuk babasıydı. Cenazesinin İkindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nden kaldırılacak ve Germir’de aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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