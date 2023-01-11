Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin en büyük et tedarikçisi konumunda olan Bakanlar Et Kombinası'nın hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı.

PAYLAŞ
  • 11.01.2023 16:34
  • Güncelleme: 11.01.2023 17:13
  • 42
Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en büyük et tedarikçisi konumunda olan Bakanlar Et Kombinası’nın hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkezi Kayseri’de bulunan Bakanlar Et Kombinası kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bakan, gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayıtını kaybetti. 62 yaşındaki hayırsever iş adamının cenazesi, Hulusi Akar Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Germir mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze namazına protokol üyeleri, Bakan’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Başkan Sarıkaya: 'Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL'

Başkan Sarıkaya: 'Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL'

Başkan Büyükkılıç: '2022'de Kayseri bütçesine 8.7 milyar TL'lik katkıda bulunduk'

Başkan Büyükkılıç: '2022'de Kayseri bütçesine 8.7 milyar TL'lik katkıda bulunduk'

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP'ye 17 göndermesi

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu’ndan CHP’ye 17 göndermesi

DAHA FAZLA
'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'a 450 bin lira ceza

Kayserispor’a 450 bin lira ceza

'KUMSMALL, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi'

“KUMSMALL, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi”

Başkan Şahin: '20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız'

Başkan Şahin: “20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız”