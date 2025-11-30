'Hamidiye Hicaz Demiryolu İşlemeye Başlarsa Suriye Ayağa Kalkar'

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Enderun Mektebi Programında konuşan Vedat Önal: “HAMİDİYE HİCAZ DEMİRYOLU İŞLEMEYE BAŞLARSA SURİYE AYAĞA KALKAR”

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen “Enderun Mektebi” Programları verilen aranın ardından yeniden başladı. Bu hafta Enderun Mektebi programında Eğitimci-Yazar Vedat Önal Suriye İzlenimlerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ve çok sayıda dinleyici katıldı. Eğitimci-Yazar Vedat Önal konuşmasında bir grup arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdikleri Suriye ziyareti ile ilgili izlenimlerini aktardı.

Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı da olan Eğitimci-Yazar Vedat Önal konuşmasında Suriye içerisinde gezen Hamidiye Hicaz Demiryolu’nun yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Vedat Önal konuşmasında şunları kaydetti:“ Suriye ziyaretini Kayseri’nin tanınmış isimlerinden Darulaceze Vakfı Başkanı Faruk Aksebzeci ve daha önce Suriye’ye birçok defa gitmiş olan Mahmut Bulut kardeşimizle birlikte gerçekleştirdik. Bizim açımızdan planladığımız Suriye gezimizin asıl amacı, Suriye içerisinde bulunan Hamidiye Hicaz Demiryolu’na ait istasyon binalarını görmek, kayıt altına almak ve bu demiryolunun Suriye ve Türkiye açısından önemine dikkat çekmekti. Bu amaçla yaptığımız ziyaretimiz de özellikle, Suriye’de gördüğümüz ilgiden ve Hamidiye Hicaz Demiryolu’nun yeniden harekete geçirilmesi konusundaki çalışmalardan memnuniyet duyduk. Öncüpınar Sınır Kapısından başladığımız yolculuğumuzda ilk durağımız Halep oldu. Halep’de Hicaz Demiryolu İstasyon binasının muhteşem binasını görme imkanı bulduk. Savaştan dolayı şu an hizmet veremeyen istasyon binasının içi ve binanın dışı çok güzel vaziyette adeta hizmete hazır vaziyette bekliyor. Bunun yanında Halep’te, Suriye Tren Yolları İdaresi yetkilileri ile görüşmelerimizde aldığımız bilgiler bizleri oldukça sevindirdi. Halep ve Şam arasındaki demiryolu hattında deneme sürüşlerinin devam ettiğini ve yolcu taşımasına da kısa bir süre içinde başlanabileceğini öğrenmek bizleri gerçekten mutlu etti. Yetkililere bu konuda her türlü destek ile ilgili elimizden geleni yapabileceğimizi ifade ettik. Dönüşte bu konu ile ilgili kamuoyu oluşturmak için gayret edeceğimizi de özellikle belirttik. Onlarda bu samimi destekten duydukları mutluluğu dile getirip bağlantı için irtibat telefonları ve şahsi kartlarını takdim ettiler.

Halep’ten sonra Hicaz Demiryolu güzergahının iki önemli istasyonu Hama ve Humus istasyonlarını da ziyaret etme imkanı bulduk. Buralarda da çalışmalar devam ediyor ve şu an az da olsa yük taşımacılığının devam ettiğini öğrendik. Yine ziyaret ettiğimiz Şam’daki Hamidiye Hicaz Demiryolunun istasyonunun da çok güzel binası ile dikkat çeken bir yapı olarak ayakta durmaya devam ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Her ne kadar şu an işlevsiz durumda bulunsa da binanın o iç ve dışında görülen tarihi özelliklerinin kaybolmamış olması bizleri umutlandırdı. Şam istasyonundaki ziyaretimizin ardından Hicaz Demiryolu’nun Suriye sınırları içindeki son istasyonu Dera’yı da görme imkanı bulduk. Buranın gerçekten çok büyük bir istasyon olduğunu ve savaştan önce faal bir şekilde işlediğini öğrendik. Şu anda çok sayıda vagon, lokomotif ve binalar atıl vaziyette duruyor.”

Vedat Önal bu gezi vesilesi ile amaçlarının, Hamidiye Hicaz Demiryolu’nun hem bizim tarihimiz, hem de Suriye tarihi açısından önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Hamidiye Hicaz Demiryolu’nun, Osmanlıdan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki demiryolu ve diğer ağır sanayi çalışmalarının gelişmesinde lokomotif rolü olduğunu, Türk sanayisinin gelişmesine katkı yapan birçok mühendisin altyapısını araştırdığınızda mutlaka Hamidiye Hicaz Demiryolu’nda çalışan mühendislere çıktığının görüldüğünü vurguladı. Bu anlamda Hamidiye Hicaz Demiryolu Projesinin, Cennet Mekan Sultan II. Abdulhamit Hanın, Halife sıfatı ile ve Müslümanlarında da ümmet olarak ortak gerçekleştirdikleri son büyük proje olduğunun altını çizdi.

“ÇOK ACILAR YAŞANSA DA SURİYE YENİDEN AYAĞA KALKIYOR”

Eğitimci-Yazar Vedat Önal, Suriye coğrafyasının çok geniş ve verimli topraklara sahip olduğunu, Türklere olan ilginin, alakanın ve sevginin de kendilerini sevindirdiğini belirterek, her ne kadar çok büyük acılar yaşansa da, Suriye halkının şu an ülkelerine, şehirlerine sahip çıkma konusundaki gayretlerini görmekten mutlu olduklarını anlattı. Çok acılar yaşanmasına rağmen Suriye’nin yeniden ayağa kalktığını görmenin sevindirici olduğunu belirtti. Vedat Önal konuşmasında şunları ifade etti:

“Çok geniş ve verimli topraklara sahip olan Suriye çok acılar yaşadı. Bu acıların izlerini gittiğimiz yerlerde bizzat gördük. Binalardaki izler hala sıcaklığını koruyordu. Özellikle Halep’in belli bölgeleri ile Hama, Humus ve Dera’daki yıkım gerçekten insanın içini acıtan boyutlardaydı. Savaşın ve Baas rejiminin on yıllarca süren zulmünün bu topraklarda kalıcı izler bıraktığını görüyorsunuz fakat bütün bu yaşanan zulümlere ve acılara rağmen Suriye yeniden ayağa kalkacak güce ve birikime sahip. Özellikle Suriye’deki ilim ve medrese geleneğinin canlı bir şekilde yeniden ayağa kalktığını görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Çocukların okullardaki eğitimi öğleye kadar devam ediyor. Öğleden sonra çocukların eğitimi için camiler sürekli açık. Öğle namazından, ikindi namazına hakka bazen akşam namazına kadar camilerde sadece Kur’an eğitimi değil ahlak ve edebe dönük, asıl çocukların ihtiyacı olan davranış eğitimleri de veriliyor. Bu da Suriye’deki ilmi geleneğin nasıl köklü bir geçmişe sahip olduğunu bütün yıkımlara, felaketlere rağmen bu ilmi gelenekten vazgeçilmediğini gösteriyor. Bu sağlam ilmi gelenek Suriye’nin yeniden inşasında büyük öneme sahip olacaktır.”

Eğitimci-Yazar Vedat Önal, programın sonunda gelen soruları da cevaplandırdı. Ayrıca Suriye coğrafyasında Türkiye’den giden birçok sivil toplum kuruluşunun da hizmet vermeye devam ettiğini bunun da Türkiye açısından Suriye ile olan bağın devam etmesi açısından oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.